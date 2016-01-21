金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透1月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报692.76点，下跌3.03%。
中国股市：沪综指收跌1%，海外股市疲弱令A股投资者心神不定
中国汇市：人民币微收跌维持窄幅波动，短期汇价料续持稳
香港股市：收跌3.8%触及三年半最低，房地产指数重挫4.9%
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 跌至2009年以来最低水平，收报37,645.478点，下跌1.08%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.1025/50，上日收报4.0529/49。
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南非股市：跌至一年新低，油价挫跌后，新兴市场再次成为全球市场崩跌的风暴中心。指标Top-40指数 收报41,610.78点，下跌2.94%；大盘综合指数 收报46,329.78点，下跌2.73%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于全球风险厌恶情绪
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印度股市：收在20个月新低，因市场愈发担心印度将受到全球市场动荡的沉重打击。BSE指数 收报24,062.04点，下跌1.71%，创2014年5月15日以来最低收位；NSE指数 收报7,309.3点，下跌1.69%，创2014年5月30日来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元 跌至近29个月低点，收报67.95/67.96，上日收报67.645/67.655。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报628.41点，下跌4.83%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报331.19点，下跌4.99%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报81.4，贬值3.61%；卢布兑欧元 报88.646，贬值3.41%。(完) (整理 王颖；审校 王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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