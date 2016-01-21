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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:10 BJT

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览

路透1月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报692.76点，下跌3.03%。

中国股市：沪综指收跌1%，海外股市疲弱令A股投资者心神不定

中国汇市：人民币微收跌维持窄幅波动，短期汇价料续持稳

香港股市：收跌3.8%触及三年半最低，房地产指数重挫4.9%

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 跌至2009年以来最低水平，收报37,645.478点，下跌1.08%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.1025/50，上日收报4.0529/49。

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南非股市：跌至一年新低，油价挫跌后，新兴市场再次成为全球市场崩跌的风暴中心。指标Top-40指数 收报41,610.78点，下跌2.94%；大盘综合指数 收报46,329.78点，下跌2.73%。

南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于全球风险厌恶情绪

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印度股市：收在20个月新低，因市场愈发担心印度将受到全球市场动荡的沉重打击。BSE指数 收报24,062.04点，下跌1.71%，创2014年5月15日以来最低收位；NSE指数 收报7,309.3点，下跌1.69%，创2014年5月30日来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元 跌至近29个月低点，收报67.95/67.96，上日收报67.645/67.655。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报628.41点，下跌4.83%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报331.19点，下跌4.99%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报81.4，贬值3.61%；卢布兑欧元 报88.646，贬值3.41%。(完) (整理 王颖；审校 王兴亚)

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