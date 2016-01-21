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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:13 BJT

日本个股：产业革新机构提出收购东芝家电业务--读卖新闻

路透东京1月21日 - 据日本读卖新闻报导，日本政府支持的一个基金提出收购东芝 家电业务。

读卖新闻援引未具名知情消息人士称，产业革新机构(INCJ)将在东芝剥离这项业务后将其全数收购。

读卖新闻称，产业革新机构考虑将该业务与夏普 家电部门合并。该机构也计划支持夏普的业务重组。

东芝爆出13亿美元会计丑闻后，即开始了大规模的业务重组。(完) (编译 王颖；审校 张涛)

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