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市场报道 | 2016年 1月 21日 星期四 08:17 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月21日-1月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月18日当周

1月21日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月16日当周 27.8 28.4

四周均值(万人) -- 27.875

续请失业金人数(万人) 1月9日当周 224.8 226.3

1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 负5.0 负5.9

1月22日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.4%

央行核心CPI(较前月) -0.3% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.1 51.2

1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 520 476

成屋销售(较前月) +8.9% -10.5%

1500 美国领先指标(较前月) 12月 -0.1% +0.4%

1月25日当周

1月25日(一)

1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 负20.10

1月26日(二)

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +6.1%

1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 -- +0.8%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%

房价指数(较上年同期) -- +5.5%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.0

服务业PMI -- 54.3

1500 美国消费者信心指数 1月 97.0 96.5

1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 -- 正6

服务业指数 -- 0

1月27日(三)

1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 -- 49.0

新屋销售(较前月) -- +4.3%

1900 美联储公布利率决议 -- -- 0.25-0.5%

1月28日(四)

1230 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 123.2

建筑许可(较前月) -- -3.9%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 -1.0% 持平

扣除运输的耐久财订单 -0.3% 持平

扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.3%

1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 106.9

成屋待完成销售(较前月) -- -0.9%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

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