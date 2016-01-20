《中国报摘》--中国证券报1月21日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 头版头条:
--央行副行长潘功胜表示，要稳妥推进农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。
* 其他:
--全国人大财经委副主任委员邵宁表示，推动供给侧改革包含两个方面任务，即结构调整和体制改革。在结构调整方面包括两个方向的具体目标，一是对现有产业结构中的不合理部分进行处置，二是培育一批高端的制造业和服务业。
--中国人民银行昨举办的数字货币研讨会称，要进一步明确央行发行数字货币的战略目标，做好关键技术攻关，研究数字货币的多场景应用，争取早日推出央行发行的数字货币。
--2015年新三板市场股票发行融资金额合计1,216.17亿元人民币，是2014年的9.85倍。市场融资资金主要流向公司经营和实体生产领域。
--平安银行 发布业绩预告，预计2015年度净利润为207.92亿元至227.72亿元，同比增长5%至15%；预计基本每股收益为1.48元至1.62元。
--苏宁 和中兴通讯 宣布，双方将在硬件开发、技术共享、内容开放、渠道整合、产品包销定制等方面展开深入合作，涉及云计算、大数据、智能手机、通讯设备、智能家居等多个领域。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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