《中国报摘》--中国证券报1月21日

* 头版头条:

--央行副行长潘功胜表示，要稳妥推进农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员邵宁表示，推动供给侧改革包含两个方面任务，即结构调整和体制改革。在结构调整方面包括两个方向的具体目标，一是对现有产业结构中的不合理部分进行处置，二是培育一批高端的制造业和服务业。

--中国人民银行昨举办的数字货币研讨会称，要进一步明确央行发行数字货币的战略目标，做好关键技术攻关，研究数字货币的多场景应用，争取早日推出央行发行的数字货币。

--2015年新三板市场股票发行融资金额合计1,216.17亿元人民币，是2014年的9.85倍。市场融资资金主要流向公司经营和实体生产领域。

--平安银行 发布业绩预告，预计2015年度净利润为207.92亿元至227.72亿元，同比增长5%至15%；预计基本每股收益为1.48元至1.62元。