加拿大经济：需要五年分三阶段调整，应对商品价格剧跌--央行

路透渥太华1月20日 - 根据加拿大央行专家，加拿大未来五年将分三阶段进行调整，以应对大宗商品价格下滑；大宗商品收入减少的影响后期将更明显，2020年经济增长将比商品如若不大跌时的情况要低2%。

一份专家分析报告指出，资源行业重整是第一阶段的重点，因为获利剧减促使业界削减业务投资和聘雇。

这个重整阶段应会在今年中期达到高峰，之后大致保持平稳。收入减少的冲击将开始伤害到国内消费，但与此同时加元走贬将提振非大宗商品的出口。

当来到调整的最后阶段，亦即平衡阶段，经济成长将符合潜在水准，届时经济增长和大宗商品价格若维持在2014年中期水准相比，将低了约2%。

那时对经济增长率的影响将消失，但整体出口预计将比大宗商品如若不大跌时低0.2%。