加拿大经济：需要五年分三阶段调整，应对商品价格剧跌--央行

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透渥太华1月20日 - 根据加拿大央行专家，加拿大未来五年将分三阶段进行调整，以应对大宗商品价格下滑；大宗商品收入减少的影响后期将更明显，2020年经济增长将比商品如若不大跌时的情况要低2%。
一份专家分析报告指出，资源行业重整是第一阶段的重点，因为获利剧减促使业界削减业务投资和聘雇。
这个重整阶段应会在今年中期达到高峰，之后大致保持平稳。收入减少的冲击将开始伤害到国内消费，但与此同时加元走贬将提振非大宗商品的出口。
当来到调整的最后阶段，亦即平衡阶段，经济成长将符合潜在水准，届时经济增长和大宗商品价格若维持在2014年中期水准相比，将低了约2%。
那时对经济增长率的影响将消失，但整体出口预计将比大宗商品如若不大跌时低0.2%。
这份分析的基本假设是大宗商品价格在调整期间大致持平。但其使用的数据截至2015年11月，因此未将近期的跌势考虑在内。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。