《中国重要政经日程》--1月21日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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=============================今日重要政经日程==========================
1月21日（周四）
--中国国家主席习近平自19日起对沙特阿拉伯、埃及、伊朗三国进行国事访问，至23日。出访期间，习近平主席将见证经贸能源、科技、金融等多个领域合作协议的签署，就中东局势的和平稳定进一步提出中国主张。
*--上午9:30 工业化蓝皮书《“一带一路”沿线国家工业化进程报告》发布会在社科文献出版社蓝厅举行。
=============================近期重要政经日程==========================
1月22日（周五）
*--上午9:00-11:30 中国国际经济交流中心第七十九期“经济每月谈”在中国职工之家B座三层多功能厅东厅举行。
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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