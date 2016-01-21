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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:23 BJT

《中国重要政经日程》--1月21日

=============================今日重要政经日程==========================

1月21日（周四）

--中国国家主席习近平自19日起对沙特阿拉伯、埃及、伊朗三国进行国事访问，至23日。出访期间，习近平主席将见证经贸能源、科技、金融等多个领域合作协议的签署，就中东局势的和平稳定进一步提出中国主张。

*--上午9:30 工业化蓝皮书《“一带一路”沿线国家工业化进程报告》发布会在社科文献出版社蓝厅举行。

=============================近期重要政经日程==========================

1月22日（周五）

*--上午9:00-11:30 中国国际经济交流中心第七十九期“经济每月谈”在中国职工之家B座三层多功能厅东厅举行。

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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