《全球重要经济事件一览表》--1月21日-1月28日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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1月21日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，随后发布利率决定并举行记者会(1245)。央行总裁德拉吉举行记者会(1330)
雅典--希腊智库IOBE公布希腊经济季度报告
1月22日(五)
达沃斯--欧洲央行总裁德拉吉参加世界经济论坛年会的一项讨论(0745)；欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛年会小组讨论，主题为“重建欧洲金融信心”(1200)
慕尼黑--德国央行总裁魏德曼在Symposium发表演说向辛纳(Hans-Werner Sinn)致敬(0830)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)发表上任后的首场演讲(1230)。
1月25日(一)
暂无重要经济事件。
1月26日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)
布拉提斯拉瓦--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估(1200)
1月27日(三)
都柏林--欧洲金融论坛(European Financial Forum)。演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)与英国央行副总裁贝利
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，并发布声明(1900)
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)
1月28日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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