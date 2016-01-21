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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:26 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月21日-1月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月21日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，随后发布利率决定并举行记者会(1245)。央行总裁德拉吉举行记者会(1330)

雅典--希腊智库IOBE公布希腊经济季度报告

1月22日(五)

达沃斯--欧洲央行总裁德拉吉参加世界经济论坛年会的一项讨论(0745)；欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛年会小组讨论，主题为“重建欧洲金融信心”(1200)

慕尼黑--德国央行总裁魏德曼在Symposium发表演说向辛纳(Hans-Werner Sinn)致敬(0830)

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)发表上任后的首场演讲(1230)。

1月25日(一)

暂无重要经济事件。

1月26日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)

布拉提斯拉瓦--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估(1200)

1月27日(三)

都柏林--欧洲金融论坛(European Financial Forum)。演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)与英国央行副总裁贝利

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，并发布声明(1900)

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)

1月28日(四)

东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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