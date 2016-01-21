表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京1月21日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月16日当周，外资继续卖超日本股票。
外资1月16日止当周在日本股市卖超3,583亿日圆，前一周为卖超7,464亿日圆。
日本投资人最近一周卖超海外债券3,752亿日圆，前一周为买超3,235亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
1月10日-1月16日 -358.3 -631.7 -1,120.1
1 月 3日-1月9日 -746.4r +218.5 +2,509.0
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
1月10日-1月16日 +215.3 -375.2 +202.2
1 月 3日-1月9日 +198.9 +323.5r +16.6
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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