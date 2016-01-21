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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:29 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透东京1月21日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月16日当周，外资继续卖超日本股票。

外资1月16日止当周在日本股市卖超3,583亿日圆，前一周为卖超7,464亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券3,752亿日圆，前一周为买超3,235亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

1月10日-1月16日 -358.3 -631.7 -1,120.1

1 月 3日-1月9日 -746.4r +218.5 +2,509.0

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

1月10日-1月16日 +215.3 -375.2 +202.2

1 月 3日-1月9日 +198.9 +323.5r +16.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)

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