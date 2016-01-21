《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月21日

*工商时报：

--网家集团暨露天拍卖董事长詹宏志昨日透露，露天将在香港IPO(首次公开发行)，并且透过在境外挂牌上市，要让全世界看到台湾的电商能量，不只拥有一流的网路环境、还有一群优秀的电商人才。

--据了解，由于桃园、台中、高雄三地余屋近两年扩张速度太快，不少大型银行已将该地区的房贷最高成数自动调降0.5成至一成，其中台中七期等高价区，成数降幅更高达1成。

--农历猴年春节将至，因应民众换新钞需求，银行主管表示，今年新钞兑换期间，预计是除夕夜前的5个营业日，也就是2月1日启动，中央银行下周也将公布换钞作业细节。

*经济日报：

--为加速选举期间提出的政策具体落实，总统当选人蔡英文昨日召集幕僚盘点政策所需法令，包括住宅法、国有财产法、电业法、长期照顾服务法、农业基本法等，都将在新国会开议后尽速修法或立法。此外，两岸协议监督条例、总统职务交接条例、国会改革法案，将列优先法案。

--全球不景气、投银裁员寒风吹进台湾。据消息人士透露，英商巴克莱集团高层昨日拜会中央银行外汇局长颜辉煌，会中巴克莱集团向央行透露，将撤资离台并进行裁员，同时也争取，继续为央行代操外汇存底的机会。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。