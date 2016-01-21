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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:52 BJT

标题新闻：英国2015年汽车产量增3.9%至10年最高159万辆，捷豹路虎超日产成英最大车厂--SMMT

注：SMMT为英国汽车生产商与经销商协会的英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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