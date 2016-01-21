《香港报摘》--经济日报1月21日

* 要闻版头条：

--股滙齐泻，一如98年金融风暴低气压昨再次笼罩中环上空。港滙遭外资部署制造恐慌，逐步逼近金管局出手禁区，股市空仓急增，金融危机爆发前警号似已亮起黄灯。财政司司长曾俊华、财库局局长陈家强及金管局总裁陈德霖，接连六次开腔，口径坚实：「挺联滙」。

* 其他：

--港滙跌至8年低，港滙远期更惊见7.9水平联滙之外水平。表面看「有蚀无赚」，惟综合市场分析，大户远期合约仅属手段，加上拆入1年期港元，两招营造动荡气氛，再藉机于股市大举沽空获利。

--香港楼市近期弱势，嘉华国际 主席吕志和指出，地价及建筑费仍高企，香港楼价难以大幅回落，若楼价下跌超过一成买家便可入市。

--香港12间银行将与银通合作，在今年第二季度初起，推出个人对个人（P2P）的手机银行支付服务，日后只需输入收款人的电话号码，即可用手机程式（app）将资金转帐，但滙丰及恒生 暂时只可做收款。

--滙丰环球私人银行北亚洲外滙主管叶剑雄预期，人民币年底前再贬值1.8%至6.7，不欲面对贬值可现时先沽货离场，亦可考虑寻找高息点心债及定存，相信4厘回报足够抵销贬值压力有余。

--人民币贬值，变相增加内房外债还款成本。奥园 副总裁陈嘉扬指，去年已赎回一笔利息13.875%的2.25亿美元优先票据的一半，在考虑溢价及人民币贬值后将于今年内赎回余下部分，未来冀把境内债占比升至六成以上。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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