《香港报摘》--经济日报1月21日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 要闻版头条：
--股滙齐泻，一如98年金融风暴低气压昨再次笼罩中环上空。港滙遭外资部署制造恐慌，逐步逼近金管局出手禁区，股市空仓急增，金融危机爆发前警号似已亮起黄灯。财政司司长曾俊华、财库局局长陈家强及金管局总裁陈德霖，接连六次开腔，口径坚实：「挺联滙」。
* 其他：
--港滙跌至8年低，港滙远期更惊见7.9水平联滙之外水平。表面看「有蚀无赚」，惟综合市场分析，大户远期合约仅属手段，加上拆入1年期港元，两招营造动荡气氛，再藉机于股市大举沽空获利。
--香港楼市近期弱势，嘉华国际 主席吕志和指出，地价及建筑费仍高企，香港楼价难以大幅回落，若楼价下跌超过一成买家便可入市。
--香港12间银行将与银通合作，在今年第二季度初起，推出个人对个人（P2P）的手机银行支付服务，日后只需输入收款人的电话号码，即可用手机程式（app）将资金转帐，但滙丰及恒生 暂时只可做收款。
--滙丰环球私人银行北亚洲外滙主管叶剑雄预期，人民币年底前再贬值1.8%至6.7，不欲面对贬值可现时先沽货离场，亦可考虑寻找高息点心债及定存，相信4厘回报足够抵销贬值压力有余。
--人民币贬值，变相增加内房外债还款成本。奥园 副总裁陈嘉扬指，去年已赎回一笔利息13.875%的2.25亿美元优先票据的一半，在考虑溢价及人民币贬值后将于今年内赎回余下部分，未来冀把境内债占比升至六成以上。（完）
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台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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