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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:55 BJT

标题新闻：澳洲11月经季节调整的新屋销售较前月下降2.7%，为连续第三个月下滑--HIA

注：HIA为澳洲地产业协会的英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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