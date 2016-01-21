《中国报摘》--其他报纸重要消息1月21日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**上海证券报**
--万里股份 以定向增发形式收购搜房控股 旗下丽满万家、搜房媒体等多项资产，拟置入资产初步估价161.8亿元人民币，同时配套融资31.6亿元，凯雷 、IDG资本以及百度 董事长李彦宏等参与。
--慧球科技 大股东顾国平昨追加2,000万元资金补仓，其参与的资管计划华安汇增3号避免被强平。上交所昨晚发出问询函，所提问题指向顾国平的高杠杆资管计划与实际控制人是否变更两个问题。
**第一财经日报**
--万达院线 总裁曾茂军表示，今年公司新建影院不少于77个，此外还会收购一些影院，预计今年增加1,000块屏幕。
**金融时报**
--工商银行 去年末资产托管规模已达11.5万亿元，较年初翻了一番，连续17年保持国内第一大托管行的市场地位。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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