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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月21日

**上海证券报**

--万里股份 以定向增发形式收购搜房控股 旗下丽满万家、搜房媒体等多项资产，拟置入资产初步估价161.8亿元人民币，同时配套融资31.6亿元，凯雷 、IDG资本以及百度 董事长李彦宏等参与。

--慧球科技 大股东顾国平昨追加2,000万元资金补仓，其参与的资管计划华安汇增3号避免被强平。上交所昨晚发出问询函，所提问题指向顾国平的高杠杆资管计划与实际控制人是否变更两个问题。

**第一财经日报**

--万达院线 总裁曾茂军表示，今年公司新建影院不少于77个，此外还会收购一些影院，预计今年增加1,000块屏幕。

**金融时报**

--工商银行 去年末资产托管规模已达11.5万亿元，较年初翻了一番，连续17年保持国内第一大托管行的市场地位。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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