版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:18 BJT

《全球汇市》美元兑日圆摆脱一年低位，报导表明日本当局忧心汇市

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0871 1.0889 -0.17 +0.10 1.0860

美元/日圆 117.38 116.91 +0.40 -2.43 120.30

欧元/日圆 127.64 127.33 +0.24 -2.17 130.47

美元/瑞郎 1.0055 1.0041 +0.14 +0.37 1.0018

英镑/美元 1.4185 1.4190 -0.04 -3.75 1.4738

美元/加元 1.4453 1.4501 -0.33 +4.44 1.3839

美元/离岸人民币 6.6019 6.6012 +0.01 +0.52 6.5680

澳元/美元 0.6941 0.6906 +0.51 -4.59 0.7275

新西兰元/美元 0.6458 0.6429 +0.45 -5.38 0.6825

澳元/日圆 81.500 80.760 +0.92 -6.98 87.620

新西兰元/日圆 75.820 75.150 +0.89 -7.51 81.980

英镑/日圆 166.56 165.90 +0.40 -6.02 177.22

澳元/新西兰元 1.0744 1.0739 +0.05 +0.75 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王丽鑫/陈宗琦；审校 张明钧/许娜/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐