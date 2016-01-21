《全球汇市》美元兑日圆摆脱一年低位，报导表明日本当局忧心汇市

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0871 1.0889 -0.17 +0.10 1.0860
美元/日圆 117.38 116.91 +0.40 -2.43 120.30
欧元/日圆 127.64 127.33 +0.24 -2.17 130.47
美元/瑞郎 1.0055 1.0041 +0.14 +0.37 1.0018
英镑/美元 1.4185 1.4190 -0.04 -3.75 1.4738
美元/加元 1.4453 1.4501 -0.33 +4.44 1.3839
美元/离岸人民币 6.6019 6.6012 +0.01 +0.52 6.5680
澳元/美元 0.6941 0.6906 +0.51 -4.59 0.7275
新西兰元/美元 0.6458 0.6429 +0.45 -5.38 0.6825
澳元/日圆 81.500 80.760 +0.92 -6.98 87.620
新西兰元/日圆 75.820 75.150 +0.89 -7.51 81.980
英镑/日圆 166.56 165.90 +0.40 -6.02 177.22
澳元/新西兰元 1.0744 1.0739 +0.05 +0.75 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王丽鑫/陈宗琦；审校 张明钧/许娜/张若琪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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