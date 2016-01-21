中信期货：中国期指多头资金抄底热情仍高

期指在连续反弹两天后收阴，是否意味着反弹结束了呢？从周三下跌的力度看，期指只回吐了周二部分涨幅，说明抛压还不算太大。周三早盘市场还呈现了一定上攻动能，最终反弹受阻预计与香港恒指大幅下挫3.82%有一定关系。周三收盘IF当月合约下跌2.15%，IH下跌2.17%，IC下跌1.63%，均略微大于现货指数的跌幅。期指日K线技术上也失守了5日均线，看似反弹有受阻的迹象，但持仓仍在增加也加大了市场的不确定性。