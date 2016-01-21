中信期货：中国期指多头资金抄底热情仍高

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月21日的《期货日报》：
期指在连续反弹两天后收阴，是否意味着反弹结束了呢？从周三下跌的力度看，期指只回吐了周二部分涨幅，说明抛压还不算太大。周三早盘市场还呈现了一定上攻动能，最终反弹受阻预计与香港恒指大幅下挫3.82%有一定关系。周三收盘IF当月合约下跌2.15%，IH下跌2.17%，IC下跌1.63%，均略微大于现货指数的跌幅。期指日K线技术上也失守了5日均线，看似反弹有受阻的迹象，但持仓仍在增加也加大了市场的不确定性。
综合分析，期指多头主力积极性尚在，反弹尚未结束。只是目前外围环境欠佳，整体市场信心不足，建议投资者多看少动为宜。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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