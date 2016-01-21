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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:01 BJT

中信期货：中国期指多头资金抄底热情仍高

以下内容节选自1月21日的《期货日报》：

期指在连续反弹两天后收阴，是否意味着反弹结束了呢？从周三下跌的力度看，期指只回吐了周二部分涨幅，说明抛压还不算太大。周三早盘市场还呈现了一定上攻动能，最终反弹受阻预计与香港恒指大幅下挫3.82%有一定关系。周三收盘IF当月合约下跌2.15%，IH下跌2.17%，IC下跌1.63%，均略微大于现货指数的跌幅。期指日K线技术上也失守了5日均线，看似反弹有受阻的迹象，但持仓仍在增加也加大了市场的不确定性。

　　综合分析，期指多头主力积极性尚在，反弹尚未结束。只是目前外围环境欠佳，整体市场信心不足，建议投资者多看少动为宜。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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