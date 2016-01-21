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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:04 BJT

长江期货：资金撤退，大连铁矿石期货行情乍暖还寒

以下内容节选自1月21日的《期货日报》：

虽然铁矿石1605合约出现超跌反弹，但港口库存高企和钢厂减产升级导致铁矿石需求预期低迷，给铁矿石反弹蒙上阴影，建议投资者保持谨慎偏空思维。

　　我们认为目前铁矿石反弹是对前期大跌的技术修正，钢铁行业减产预期导致铁矿石长期需求悲观，供需两端的不利因素叠加令铁矿石价格反弹前景堪忧。铁矿石市场“乍暖还寒”，建议投资者对反弹保持谨慎。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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