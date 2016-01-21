长江期货：资金撤退，大连铁矿石期货行情乍暖还寒

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月21日的《期货日报》：
虽然铁矿石1605合约出现超跌反弹，但港口库存高企和钢厂减产升级导致铁矿石需求预期低迷，给铁矿石反弹蒙上阴影，建议投资者保持谨慎偏空思维。
我们认为目前铁矿石反弹是对前期大跌的技术修正，钢铁行业减产预期导致铁矿石长期需求悲观，供需两端的不利因素叠加令铁矿石价格反弹前景堪忧。铁矿石市场“乍暖还寒”，建议投资者对反弹保持谨慎。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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