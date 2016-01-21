期货日报：沪金主力合约仍在缓慢下行通道，建议轻仓试空

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
从日线图看，黄金主力合约价格仍处在缓慢下行通道中，年初快速反弹并触及通道上边界，但在238元/千克一线受阻转而回撤休整。由于下行角度极为平缓，均线系统与K线交织，阻挡作用较弱，参考意义不大。
从小时图看，229元/千克一线为2015年四季度底部形态颈线位置，同时处在去年9月低点附近，该点位被向上击穿后，将对价格产生较好的支撑作用。另外，K线下方形成上行趋势线，短期支撑位落在231元/千克附近，反弹受阻后金价有望回踩寻求支撑。
MACD柱状线呈现收敛形态，指标线回归至中轴，趋势性大幅减退。短期操作我们建议轻仓试空，考虑下方支撑犹存，获利空间有限，待价格回踩确认后再行动。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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