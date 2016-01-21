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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:09 BJT

期货日报：沪金主力合约仍在缓慢下行通道，建议轻仓试空

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

从日线图看，黄金主力合约价格仍处在缓慢下行通道中，年初快速反弹并触及通道上边界，但在238元/千克一线受阻转而回撤休整。由于下行角度极为平缓，均线系统与K线交织，阻挡作用较弱，参考意义不大。

　　从小时图看，229元/千克一线为2015年四季度底部形态颈线位置，同时处在去年9月低点附近，该点位被向上击穿后，将对价格产生较好的支撑作用。另外，K线下方形成上行趋势线，短期支撑位落在231元/千克附近，反弹受阻后金价有望回踩寻求支撑。

　　MACD柱状线呈现收敛形态，指标线回归至中轴，趋势性大幅减退。短期操作我们建议轻仓试空，考虑下方支撑犹存，获利空间有限，待价格回踩确认后再行动。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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