《香港报摘》--其他报纸重要消息1月21日

* 明报：

--本港股汇波动，走资恶化情况已冲击债市；金管局原定昨日在机构债券发行计划下所推出的18亿元10年期政府债券，最终发行规模缩减至10亿港元，是金管局历来首次出现临时缩减发行政府债规模的情况，票面息率原为1.68%，惟因平均接纳价低至96.47港元，最终年率计收益率为2.084%。

* 苹果日报：

--恒鼎实业 近月先后公布未能就银行贷款及若干票据支付利息，昨日基金公司Roche& Owen Associates（PTE）Ltd.正式入禀高院呈请恒鼎清盘，恒鼎随时成为首只在港上市的破产中资资源股，该股昨跌逾5%至0.234港元，有关案件初步排期在3月23日处理。

* 星岛日报：

--油价下跌，现金为王，长和 旗下加拿大赫斯基能源昨发出2016年业务最新指引，决定暂停派去年第四季股息，同时减少公司今年的资本开支约8亿加元，由原本计画的29至31亿加元，减至21至23亿加元，并正考虑出售加拿大西部Lloydminster炼油设备。

* 东方日报：

--佳兆业 重组协议迟迟未达成，月初公司曾向债权人实行「银弹政策」，向支持重组方案的债权人支付「同意费」。不过措施似乎未能吸引债权人支持方案，昨有债权人向佳兆业提出反建议，冀取得原有债券的净现值87%，较原方案高出12个百分点。佳兆业则对反建议的内容不予置评。

* 文汇报：

--标准人寿投资环球策略主管Andrew Milligan昨于记者会上表示，在投资气氛被严重削弱下，股市再跌10%其实很容易。对于港汇，他指难以知道是否有机构正在狙击港元，但的确看到近期投机及沽空活动趋增，而此或与港元基本因素及市场动力有关，但他相信金管局将会扞卫联汇制度，无意将港元与美元脱鈎。（完）