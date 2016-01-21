期货日报：大连棕榈油曲折上升基调未改

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月21日的《期货日报》：
自去年11月下旬以来，棕榈油展开强势反弹行情，虽然中间有两次近300点的回调，但之后都快速收复失地，从而保持振荡上扬基调。对于今年一季度行情，我们认为减产题材仍会是主导因素，棕榈油价格将延续振荡偏强格局。
季节性减产周期叠加厄尔尼诺影响，减产仍然是目前市场炒作主题。我们判断，一季度棕榈油上涨的概率依旧较大，在主力1605合约上，在4600元/吨左右逢低做多，中期目标为4900—5200元/吨，跌破4500元/吨止损，回调介入多单。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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