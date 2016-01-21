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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:30 BJT

期货日报：大连棕榈油曲折上升基调未改

以下内容节选自1月21日的《期货日报》：

自去年11月下旬以来，棕榈油展开强势反弹行情，虽然中间有两次近300点的回调，但之后都快速收复失地，从而保持振荡上扬基调。对于今年一季度行情，我们认为减产题材仍会是主导因素，棕榈油价格将延续振荡偏强格局。

　　季节性减产周期叠加厄尔尼诺影响，减产仍然是目前市场炒作主题。我们判断，一季度棕榈油上涨的概率依旧较大，在主力1605合约上，在4600元/吨左右逢低做多，中期目标为4900—5200元/吨，跌破4500元/吨止损，回调介入多单。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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