国泰君安期货：沪铜利多消退，补跌行情一触即发

最近，沪铜走势明显强于外盘，沪伦比值连续攀升，人民币汇率的影响在逐渐消退。我们认为1月为消费淡季，企业开工率不足的问题将发酵，国内铜价在短期反弹后将出现补跌行情。

我们的观点是，当前铜价出现小幅反弹，但并未得到基本面的配合，价格中长期空头趋势未变。在具体操作上，还是以逢高抛空为主，建议在20日均线附近抛空沪铜，下方看至34000元/吨。同时，由于人民币企稳，国内铜价将因诸多利空因素的影响而出现补跌行情，如有内外反套持仓可逐步离场。(完)