国泰君安期货：沪铜利多消退，补跌行情一触即发

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月21日的《期货日报》：
最近，沪铜走势明显强于外盘，沪伦比值连续攀升，人民币汇率的影响在逐渐消退。我们认为1月为消费淡季，企业开工率不足的问题将发酵，国内铜价在短期反弹后将出现补跌行情。
我们的观点是，当前铜价出现小幅反弹，但并未得到基本面的配合，价格中长期空头趋势未变。在具体操作上，还是以逢高抛空为主，建议在20日均线附近抛空沪铜，下方看至34000元/吨。同时，由于人民币企稳，国内铜价将因诸多利空因素的影响而出现补跌行情，如有内外反套持仓可逐步离场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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