期货日报：郑州动力煤期货看空氛围依旧较强

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
近期，动力煤期货市场波动性较大，主力合约先后经历了跌停、涨停的大行情。笔者认为，中长期内动力煤市场供大于求的格局不会改变，反弹行情很难持续，但短期没有出现令供需矛盾进一步恶化的因素，期货价格又大幅贴水于现货，因此动力煤期货市场走出趋势性下跌行情的概率不大。
由于煤炭产能严重过剩的问题短时间内难以解决，动力煤期货市场信心脆弱，价格下跌是大趋势。短期内，雨雪冰冻天气或支撑动力煤现货价格，预计大幅贴水于现货的动力煤期货1605合约将运行于280—315元/吨区间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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