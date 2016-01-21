版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:31 BJT

期货日报：郑州动力煤期货看空氛围依旧较强

以下内容节选自12月24日的《期货日报》：

近期，动力煤期货市场波动性较大，主力合约先后经历了跌停、涨停的大行情。笔者认为，中长期内动力煤市场供大于求的格局不会改变，反弹行情很难持续，但短期没有出现令供需矛盾进一步恶化的因素，期货价格又大幅贴水于现货，因此动力煤期货市场走出趋势性下跌行情的概率不大。

　　由于煤炭产能严重过剩的问题短时间内难以解决，动力煤期货市场信心脆弱，价格下跌是大趋势。短期内，雨雪冰冻天气或支撑动力煤现货价格，预计大幅贴水于现货的动力煤期货1605合约将运行于280—315元/吨区间。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐