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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:16 BJT

全球金市：金价自一周半高位回落，因股市和油价反弹

避险情绪拖累股市和油价跌至数年低位，并促使投资者转向避险资产，黄金因而从中获益。

不过，金价在1,100美元附近遭遇阻力，美国进一步升息的前景以及美元走强，意味着上行潜能有限。

但是，美国消费者物价12月意外下滑，因能源产品和食品价格下降，显示出通胀疲弱的迹象，进一步降低美联储3月升息的预期。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量从周二的657.92吨增加至660.30吨。(完)

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(编译 张若琪/王兴亚；审校 张涛)

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