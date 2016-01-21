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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 09:14 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月21日

路透香港1月21日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.8086港元      )
                                                                                                                                                                                                                               
 美股道琼工业指数周三收低-249.28,或-1.56%,报15766.74点.标准普尔500指数收在逾一年低点，因美国原油价格下挫至2003年低                                                                                                             
 位。                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅        成交量    ADR折合每股普通股   较港股溢价                                                                                                                                  
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                             
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                         
 中海油                        85.340   -3.59      51680             6.664       1.27                                                                                                                                          
 中国铝业                       7.330    0.96      38472             2.289      -0.89                                                                                                                                          
 中国移动                      51.140   -2.72     259356            79.866      -0.17                                                                                                                                          
 中国人寿                      12.550   -4.20     301182            19.600       0.41                                                                                                                                          
 中石油                        54.050   -4.17      52305             4.221      -0.22                                                                                                                                          
 中石化                        49.820   -4.23      39605             3.890       0.26                                                                                                                                          
 汇丰控股            <HSBC.K   33.500   -3.24    6271698            52.318      -1.57                                                                                                                                          
 中电信                        43.400   -3.58      17681             3.389      -0.03                                                                                                                                          
 中国联通                      10.380   -4.86     232758             8.105      -0.18                                                                                                                                          
 兖州煤业                       3.770   -4.07       9193             2.944      -2.20                                                                                                                                          
 华能国际                      30.840   -3.90      14704             6.020      -0.32                                                                                                                                          
 南方航空                      29.840   -4.08      15727             4.660       0.00                                                                                                                                          
 东方航空                      24.310   -1.86       9905             3.797       0.17                                                                                                                                          
 中芯国际                       4.230   -4.73       6559             0.661      -1.40                                                                                                                                          
 (完)

 (整理 赵红梅)

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