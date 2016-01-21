《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月21日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港1月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.8086港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-249.28,或-1.56%,报15766.74点.标准普尔500指数收在逾一年低点，因美国原油价格下挫至2003年低 位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 85.340 -3.59 51680 6.664 1.27 中国铝业 7.330 0.96 38472 2.289 -0.89 中国移动 51.140 -2.72 259356 79.866 -0.17 中国人寿 12.550 -4.20 301182 19.600 0.41 中石油 54.050 -4.17 52305 4.221 -0.22 中石化 49.820 -4.23 39605 3.890 0.26 汇丰控股 <HSBC.K 33.500 -3.24 6271698 52.318 -1.57 中电信 43.400 -3.58 17681 3.389 -0.03 中国联通 10.380 -4.86 232758 8.105 -0.18 兖州煤业 3.770 -4.07 9193 2.944 -2.20 华能国际 30.840 -3.90 14704 6.020 -0.32 南方航空 29.840 -4.08 15727 4.660 0.00 东方航空 24.310 -1.86 9905 3.797 0.17 中芯国际 4.230 -4.73 6559 0.661 -1.40 (完) (整理 赵红梅)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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