港报社评：港股滙遭夹击，警惕惟毋须恐慌--经济日报1月21日

本港股滙齐挫，市场疑会否重演97年金融风暴。今次尚非炒家精心部署，仅乘美国加息资金撤新兴市场混水摸鱼。本港金融暂未见系统风险，但港府须彰扞衞联滙决心、紧盯市况。

炒家混水摸鱼 难言金融风暴

本港金融市场动荡日增，除港元滙价昨晚直扑1美元兑7.83关，创逾8年新低，港滙走弱更惹走资惊魂，触发港股恒指昨大泻749点，万九点关口终告失守。

本港股滙齐挫，市场关注再有炒家狙击本港金融市场，会否掀1997年般的金融风暴，惟目前实未如当年般坏。

此因炒家虽在港滙、港股同时出击，手法确令人联想到1997年本港受狙击时的套路，惟当年金融风暴的大背景，是亚洲多国经济金融累积极庞大泡沫，炒家看中此弱点，经近两年时间处心积虑部署狙击计划、筹措银弹，并有规模、有组织地各个击破泰国、南韩、印尼等，最终袭港，令区内各国如骨牌式倒下。

但近期本港的金融动荡，炒家似是趁势多踩一脚，非有组织的大规模袭击。因美国储局在去年底启动加息，过去几年涌进新兴市场的天量热钱，正逐步撤离，本港已难独善其身；加上最近内地股滙剧震、经济低迷，国际油价更愈跌愈低，炒家遂趁外围市场「兵荒马乱」之际，加力狠踩本港股市滙市，制造惊吓气氛，好在撤离本港前再狠刮一笔。

且近日本港金融市场的波动，与1997年实有更显着差异，就是当年联系滙率确有被炒家击破的危机，金管局被迫将隔夜拆息推升至300厘，以「食砒霜杜老虎」。其后本港联滙制度已明显优化，且本港银行体系总结余，现仍高达三千七百亿元，有余裕应对资金外流的冲击。相信炒家亦知本港联滙难攻破，故真正的目标应是造势狠踩港股，联滙暂无被冲垮之忧。

联滙防御力足 港府须稳信心

本港虽未见系统性金融风险，却不代表港府可好整以暇，尤其在市场动荡、人心虚怯下，应彰显扞衞联滙的决心，以具体数据说明联滙制度坚固，以纾缓市场情绪。此外，亦要竭力维持股市正常交易秩序，避免市场在杯弓蛇影下，徒添不必要波动。

惟炒家何时收兵，又会否见猎心喜加注狙击本港，实难逆料。故港府更应密切紧盯市况变化，监察港滙港股持续下滑、资金持续走出，会否推升系统性金融风险，在必要时果断应对，在风雨中力保本港金融中心稳健。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘