港报社评：国民党再烂，也不该沦为历史灰烬--信报1月21日

前年九合一地方选举，国民党输得只剩总统府，今年再经过一月十六日的大选洗礼，国民党输得只剩烂摊子。莫说总统府不保，国民党连在立法院也输得剩下只占三成议席，民进党在行政与立法机关皆「完全执政」的情况之下一党独大，如果在立法院伙同其他属于绿营的小党，甚至有可能提出修改宪法；国民党现时只能勉强守住「修宪必须四分之三议席通过」的门槛而已。

尽管当选总统的蔡英文承诺「维持两岸和平现状」，既不挑衅，亦无意外，但难保没有部分民进党立委要求修改宪法以鼓吹台独，届时不管成功与否，将会带来一定程度的麻烦。因此，一党独大的民进党若然没受到适当的监察与制衡，对于整个台湾而言并不是一件好事。正如四年前蔡英文发表那一篇被誉为史上最动人的败选宣言所说：「各位，你们真的不要怀忧丧志。台湾不能没有反对的声音，台湾不能没有制衡的力量。未来这四年，虽然我们没有办法以执政者的角色，来实践我们的理想；但是，这并不代表，在野就没有力量。」没错，民主社会就是需要反对的声音，否则绝对不健康。

拥有百年历史的国民党，如今是彻头彻尾的在野，能不能来个华丽转身，化作一股制衡执政者的反对力量？端视乎历尽沧桑的百年老店有没有改革图强的决心，而这个决心，目前竟然体现在一位曾被嫌弃的「政治糟糠」肩上，并非出于一众党内大老，实在教人唏嘘不已。

所谓政治糟糠，说的是洪秀柱，她在党内没有人愿意承担的时候，毅然参选总统，后来国民党嫌她胜望太低，临时改变游戏规则，启动「换柱程序」，让党主席朱立伦取而代之选总统。当然，犯了阵前换帅大忌的朱立伦最终还是输了，与蔡英文的距离是三百万票，这时候又轮到朱立伦发表败选宣言，并且辞去党主席一职。党主席悬空，谁来当呢？党内又是没有人愿意承担，再一次由洪秀柱排众而出，她昨天宣布，参选国民党主席，表示愿意第一个弯腰卷起袖子，成为第一块砖，把国民党这座百年建筑重建回来。洪秀柱说道，不是人民无情，是党失去人心，再不洗心革面的话，国民党将沦为泡沫，扫入历史的灰烬。

谈到国民党失去人心，最关键的是失去新生代的支持。当民进党将注意力集中于培养年轻党员作为后备力量，并把年轻选民以至首投族视作拉票对象的时候，国民党老神在在，完全不把世代交替当作一回事，党员之中没有多少张四十岁以下的新脸孔，向年轻人拉票的难度恰似拉牛上树。就以洪秀柱本人而论，虽然其外号是「小辣椒」，但小也小不到哪里去，一九四八年出生的她已是六十八岁的超级熟女。如今这位曾遭嫌弃的超级熟女参选党主席，党内熟男们不见得有兴趣负起收拾残局的责任，不禁让人想起后蜀花蕊夫人的亡国诗：「君王城上竖降旗，妾在深宫哪得知，十四万人齐解甲，更无一个是男儿。」

任何一个政党，不可能忽视世代交替，香港的民建联刻意栽培周浩鼎，派出这位年仅三十七岁的副主席参与下月二十八日举行的立法会新界东补选，显然正是重视新旧接班的部署。至于民建联党主席一职，早已交给相对年轻的李慧琼。从来没有执政机会的香港政党，尚且明白这个长江后浪推前浪的道理，拥有长期执政经验的国民党，何故驽钝若斯？唯一可以解释的是，国民党内的既得利益派系盘根错节，尸位素餐者不甘心退位让贤，看在选民眼中更加是老而不死是为贼也。

无论是否洪秀柱担任党主席，国民党必须革故鼎新，立志像凤凰浴火重生。国民党再烂，也不该沦为历史灰烬，因为台湾不能没有反对的声音，台湾不能没有制衡的力量，台湾需要一个打不死的在野党。（完）

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