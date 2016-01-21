重发-澳新汇市：澳新货币自低点反弹，因风险偏好回升

(删除段落间赘字)

路透悉尼/惠灵顿1月21日 - 澳元和新西兰元周四收复部分阵地，美国股市和油市尾盘反弹削弱了看空气氛。

然而，鉴于当前全球市场剧烈动荡、大宗商品价格下跌以及围绕中国经济增长的不确定性，澳新货币前景依然不定。

澳元兑美元 微涨约0.0033美元至0.6940美元，周三曾在油价触及新低的情况下达七年低点0.6828美元。

之前澳元/美元未跌破0.6825左右的主要支撑水准，因而出现轧空，从而帮助澳元反弹。过去一周澳元曾四度尝试冲击0.6825美元的支撑。

澳元兑日圆 上涨1.5日圆至81.52日圆，脱离上日所及的三年半低点。

ASB的新西兰外汇机构销售主管Tim Kelleher表示，加元大逆转也是关键因素，这帮助支撑了澳元和新西兰元。

“基本上市场回补了新西兰元和澳元的空仓，今天早盘天空看起来比较晴朗一些了，”他说。

新西兰元兑美元 上涨0.5%至0.6460。支撑位在9-10月走势的76.4%回档位0.64美元；阻力位在本周高点0.6514。

新西兰元周三一度触及四个月低位0.6348。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价