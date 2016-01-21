重发-澳新汇市：澳新货币自低点反弹，因风险偏好回升

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透悉尼/惠灵顿1月21日 - 澳元和新西兰元周四收复部分阵地，美国股市和油市尾盘反弹削弱了看空气氛。
然而，鉴于当前全球市场剧烈动荡、大宗商品价格下跌以及围绕中国经济增长的不确定性，澳新货币前景依然不定。
澳元兑美元 微涨约0.0033美元至0.6940美元，周三曾在油价触及新低的情况下达七年低点0.6828美元。
之前澳元/美元未跌破0.6825左右的主要支撑水准，因而出现轧空，从而帮助澳元反弹。过去一周澳元曾四度尝试冲击0.6825美元的支撑。
澳元兑日圆 上涨1.5日圆至81.52日圆，脱离上日所及的三年半低点。
ASB的新西兰外汇机构销售主管Tim Kelleher表示，加元大逆转也是关键因素，这帮助支撑了澳元和新西兰元。
“基本上市场回补了新西兰元和澳元的空仓，今天早盘天空看起来比较晴朗一些了，”他说。
新西兰元兑美元 上涨0.5%至0.6460。支撑位在9-10月走势的76.4%回档位0.64美元；阻力位在本周高点0.6514。
新西兰元周三一度触及四个月低位0.6348。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张若琪 审校 陈宗琦/王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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