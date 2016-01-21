港报社评：飞机客欣喜，车主仍叫苦--星岛日报1月21日

油价持续下挫，政府决定由下月起，不准航空公司征收客运燃油附加费，外游市民得以节省费用，消费者欣喜之余，亦希望有关方面向油公司施压，相应调低车用汽油价格。 当年中东局势紧张，油价暴升暴跌，多家航空公司向政府申请征收燃油附加费，收回部分的额外经营成本。政府同意设立这机制，每月检讨收费水平，在油价高企的年代，甚至出现燃油附加费连同其他杂费贵过机票的情况。不过，近年油价持续回落，昨日美国期油价格已经跌到二○○三年秋天的水平，是十二年多的低位，而且有低处未算低之势，航空公司还要收附加费的话，并不合理。 实际上，内地早在去年二月已经取消航空燃油附加费，走得比香港快。 忧供应过剩，油价续跌 油价下跌，是近日金融市场波动的一部分。不止油价，其他商品价格亦持续下滑，原因是美元呈强势，而中国制造业出口放缓，对商品需求不若以往殷切。中国推动经济转型，不但在工业方面要节能减排，还把经济发展重点转移到服务业等低耗能模式，令油价比其他商品所受打击更大。 以往石油需求下降，石油出口国组织会协商减产，来抬高油价。不过，近年作为世界最大产油国的沙特阿拉伯改变策略，坚持不减产，其中一个原因，是对付美国页岩气商的竞争。页岩气开发成本比石油稍贵，在油价高企产油国得以牟取暴利的年代，页岩气可以靠薄利生存，令美国大减对输入能源的倚赖。沙特任由油价下跌而不减产，令油价跌到低过部分页岩气商的开发和营运成本，以排挤它们出市场，让沙特继续雄霸市场话语权。 最新的发展是石油不但不减产，还有机会增加供应，原因是伊朗与多国达成限核协议，美国解除对伊朗的制裁，预料到今年三月底，伊朗增加的石油供应量每天可达三十万桶。 汽油价减幅，远逊来货价 供应增加跑赢需求增长，加上金融市场上的投机炒作，油价易跌难升，偏偏本港汽油价格调整相当有限。通常油公司就「加快减慢」批评的辩词，是零售汽油价格并非与国际市场原油价格挂鈎，而是要看从新加坡炼油厂的输港成品油价格。 可是，根据消费者委员会的数据，去年一月本港无铅汽油平均进口价曾经大幅下调，零售价却没有相应调整，以致年底比年初，进口价跌了约三成七，除税折实零售价却调低不足一成。 航空燃油附加费有民航局监管审批，汽油价格则没有管制，消委会固然要加强监察，新成立的竞争事务委员会如果能够排除万难，就汽油市场反竞争行为的质疑查个水落石出，确保市场有足够竞争让消费者受惠，势必大快人心。（完）