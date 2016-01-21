港报社评：罢课不得人心，难免失败收场--文汇报1月21日

「港大罢课委员会」昨日策动的罢课集会反应冷淡，参与者寥寥可数，扰攘了3小时便草草收场。罢课以激进胁迫手段争取无理诉求，令港大高度政治化，最大的受害者是学生，罢课当然不得人心。可笑的是，罢课搞手不敢面对遭师生离弃的现实，反而砌词掩饰失败，推诿宣传不足、议题艰深，实在自取其辱，自欺欺人。事实已经证明，港大广大师生厌倦政争，罢课完全背离民意，失败收场在所难免。

此次的罢课行动酝酿了个多月，一早就大事张扬，提出所谓四点诉求，包括成立专责小组审视《港大条例》、废除行政长官必然出任校监的安排、校内校务委员数目需提升至校委会一半或以上，及将现时由特首委任的校委改为由校委会委任；有搞手更扬言，要搞一场「魁北克模式」罢课，企图瘫痪港大，务求全社会声援学生，拖垮香港，藉此达到胁迫政府的目的。说穿了，罢课策动者的目的是以翻版「占中」，再次掀起大规模的违法抗争，并以「莫须有」罪名攻击特首和行之有效的大学管理制度，夺取港大的管治权，继而引发连锁反应，颠覆香港大专院校的管理制度。不过，罢课搞手的如意算盘完全打不响。

因为，港大近期发生一连串暴力冲击校委会、违规泄密事件，少数学生粗暴霸道的行为，遭到主流舆论的猛烈抨击，无论港大学生会主事者，还是主谋罢课的学联老鬼，形象都一落千丈，大多数港大同学不再随罢课搞手的指挥棒起舞。港大日益政治化，不能专注学术和教学，导致教学质素、国际排名持续下滑，港大学生不会看不到政争恶化的危害。

罢课搞事的最大受害者是学生自己。能够成为本港最高学府的学生，机会难得，大多数港大学生明白专注学业、远离政争的重要性，不愿意参与罢课荒废学业，影响前途。昨日的罢课参加者仅得二三百人，场面冷清，反映罢课与大多数学生的利益和意愿背道而驰，已经掀不起什么大浪。就连陈文敏、锺庭耀等一向极力怂恿学生搞事的「政治学者」，亦没有如以往一样明目张胆力挺罢课，只是隔岸观火，口头略表支持而已，说明他们也不看好罢课，不愿过深介入。

为了掩饰罢课失败，罢课搞手以「宣传时间比较短」、「议题比较艰深」等掩饰。其实，罢课搞手早已大张旗鼓、不厌其烦地宣传其罢课诉求，已到「画公仔画出肠」的程度，有多艰深难明？港大学生都是社会精英、天之骄子，以他们搞不清罢课议题为藉口，实在是侮辱港大同学的智慧。罢课令港大高度政治化，破坏学校的宁静，令学生不能集中精力学习，这才是罢课遭到同学冷待和反感的真正原因。罢课催生政争，搞乱港大，损害同学利益，再怎么宣传，也枉费心机。（完）

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