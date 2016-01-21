台湾货币市场：短率微幅上扬，因担忧月底资金偏紧

* 担忧月底资金偏紧，短率略见走扬 * 大型金融机构微幅调高跨年买票利率 * 因应公债与国际债交割，寿险与投信走钱 记者 董永年 路透台北1月21日 - 台湾银行间短率周四微幅上扬。交易人士指出，担忧12月底资金全面紧张的状况再度 发生，市场对调度显得小心翼翼，今日两周跨月拆款区间高位见0.400%，并带动隔拆、一周利率也微幅走高。 银行交易人士表示，银行提领新钞致使周转金减少，且预期下周初国库仍有借款，再加上外资持续汇出等 因素，使得市场感受不到央行持续降息的宽松效应，反而担心月底紧缩效应是否会重演。 〞银行告诉我都是看着两大金主机构的动作，若有拆出才跟着做。〞一位大型证券商交易人士说。 一大型公股银行交易员指出，受陆续提领新钞影响，流动性较先前不足，因此调高了拆款利率。 另一大型公股银行交易主管则表示，受到内规限制，目前拆款仅限于月内，银行间拆入的天期也不会太长 ，因为怕把准备金垫起来，目前跨月需求还是以票券商为主。 一大型票券商交易主管称，由于本月30日要补上班，预料跨月应不至于出问题。但为确保安全，只要是0. 400%以下的利率，基本上都可以接受。 本地时间12:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.705 33.826 台湾加权股价指数<.TWII 7,701.68 7,699.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.239% 0.236% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.300% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.250-0.380% 0.230-0.370% --两周拆款利率区间 0.260-0.400% -- **大型金融机构调高跨年利率** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，随着拆款利率微幅上调，今日大型金融机构跨年买票利率也从0. 38%调高至0.39%。不过其他银行的利率没变。 〞票到期续的状况都还好，大型金融机构今天有开门。〞一大型票券商交易商说。 另一大型票券商交易员则称，月底前每天都会有紧缩因素干扰，调度心态会更趋谨慎。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.371%，前日0.362%； 上日区间在0.30-0.41%，前日0.30-0.40%；上日成交量77.22亿台币，前日36.48亿台币。60天期上日的平均利 率在0.374%，前日在0.356%，上日区间0.30-0.39%，前日0.305-0.39%；上日成交73.37亿台币，前日38.87亿 台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在 0.35-0.38%。 周四央行定存单到期1,281.20亿。发行情况则待稍晚央行公布。 本周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币，到期分布为：周五5,693.0亿亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三的超额准备为240亿台币，累积超额准备为3,932亿台币、加计前期 1%的超额准备为7,176亿台币。 **投信、寿险走钱** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，由于明日有300亿台币的20年公债，以及玉山银行4.8亿美元的金 融债要交割，寿险与投信走钱明显，公债RP略见走高。 一证券商交易员并指出，银行端客户为应付年关流动准备，手中纵有资金也不愿轻易放出。为了填补寿险 、投信走钱的缺口，只能将银行短天公债RP利率调高。 〞央行不是降息吗，怎么利率还走高。〞证券交易员说。 另一票券商交易员则预期，月底前资金紧张的状态大概难以消除。〞皮要绷紧一点。〞 今天证券商农历年前公债的附买回利率成交区间落在0.34-0.35%，上日在0.33-0.35%，年后在0.35-0.37% ，银行端农历年前在0.35-0.38%，年后在0.37-0.39%；农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.45%，年后成交靠 向区间上缘。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33% ，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完) (审校 林高丽)