《路透晚报》--1月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》中国央行频出招单周放水超1.3万亿，尽力延迟降准助稳汇率

外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响本周集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，截至目前，本周已两次SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。

业内人士认为，在汇率问题未解决情况下，央行上述举措料意在最大限度地延迟降准时点。考虑春节前例来是资金备付高峰期，若流动性紧张蔓延至股市引发金融风险担忧，仍不排除降准现身；惟央行连环动作后，这种可能性进一步下降。

--中国央行：按需足额提供流动性支持，设定SLF利率指导资金价格

面对突然紧张的资金面，中国央行本周除在公开市场上放量逆回购外，SLO、MLF和SLF多种工具亦齐上阵，周四并再明确表示按需足额提供流动性支持，以稳定春节前不安的市场情绪。交易员并透露，此前央行分支机构曾通知，要求地方金融机构若以高于设定的各期限SLF利率，从市场上借入资金，需要提前报备，显示央行在本次流动性吃紧过程中，量价均在调控范围内。

--中国央行：今日进行3,525亿元MLF操作，其中六个月期利率降至3.00%

中国央行周四在其微博上表示，为保持银行体系流动性合理充裕，今日对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共3,525亿元人民币，其中三个月、六个月、一年期均为1,175亿元，利率分别为2.75%、3.0%和3.25%，以引导加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。这亦是央行本周第二次、一周内第三次进行MLF操作，其中六个月品种利率较上周五的3.25%调降了25个基点(bp)。

--中国央行：过度降准不利稳汇率，6,000亿元中期流动性有替代降准作用--专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具；6,000亿元人民币以上中期流动性有替代降准的作用,而过度降准不利稳汇率。

--中国央行：2015年末社会融资规模存量138.14万亿元，同比增长12.4%

中国央行周四公布社会融资规模存量数据显示，2015年末社会融资规模存量为138.14万亿元人民币，同比增长12.4%。

--中国央行：研究数字货币的多场景应用，争取早日推出数字货币

中国央行周三召开数字货币研讨会称，要进一步明确央行发行数字货币的战略目标，研究数字货币的多场景应用，争取早日推出央行发行的数字货币。

--中国经济：应在稳定总需求基础上更多关注供给侧结构问题--央行副行长

中国央行副行长陈雨露日前表示，当前和今后一个时期财政金融政策协调配合的重点，应该在稳定总需求的基础上更多关注供给侧的结构问题。

--《焦点》中国央行摆出严密防守阵型，稳利率以维持货币政策独立性

稳定人民币汇率无疑是中国央行当前货币政策的重点，虽导致外汇占款巨幅下降并致流动性抽紧，但央行以实际行动表明，目前其宁愿以短期限工具提供对冲，也不愿在春节前降准。分析人士并指出，当前央行力保本币短端利率稳定，是为了坚守货币政策的独立性。

--中国经济：正确看待GDP增长数据，对其质疑不符实际情况--统计局副局长

中国国家统计局副局长许宪春撰文称，中国的统计调查和行政记录为GDP(国内生产总值)核算提供了丰富的基础数据，GDP核算方法已经与国际标准接轨，要正确看待中国GDP增长数据，对其质疑不符合实际情况。

--中国经济：用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给--新华

新华社发表评论员文章称，只有创新经济治理思路，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡的转变，从而为长远发展筑牢根基。这是适应中国经济发展新常态的必然要求，也是中国经济迈向“双中高”的必由之路。

--香港数据：12月综合CPI按年升2.5%略高于上月，全年计升幅3%

香港政府统计处周四公布，2015年12月综合消费物价指数（CPI）按年升2.5%，略高于上月，主要由于新鲜蔬菜价格升幅扩大；2015年全年计，CPI按年升3%。

【金融】

--路透专访：国际大行裁员潮未波及中国金融业,人才缺口仍大--摹根麦肯立

虽然一些国际大型银行近期在全球纷纷裁员，不过欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）中国区董事总经理吴家威认为，这股裁员潮尚未波及中国金融业，而且国内金融业中高端人才缺口较大，尤其是合规和风险管理这两大职位。

--台湾金融：寿险业2015年保费收入+负债总计年增5.6%创历史新高

台湾寿险公会表示，2015年寿险业保费收入加负债总计较上年同期成长5.6%，创历史 新高，其中初年度保费收入(FYP)年增1.4%。

【固定收益】

--中国债市动态：流动性稍缓现券略走弱后回稳，仍需关注资金预期变化

中国银行间市场资金面周四盘初一度又相当紧张，但随着央行公开市场逆回购进一步放量，流动性呈缓和势头，早盘现券也在略走弱后回稳，国债期货亦震荡走强。

--中国货币市场：央行助力资金面略改善，但长期品种仍紧关注后续操作

中国银行间市场周四资金面在央行巨量逆回购以及国开行为主的大行融出帮助下略有好转，其中隔夜改善较为明显，但跨春节等较长期品种改善不大。交易员称，季节性因素叠加下周一离岸人民币缴准新规的实施，市场整体流动性紧张状况料仍会维持，需关注央行会否出台更多缓解措施。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.7356%，10年3.2098%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债中标收益率为2.7356%和2.9701%，同时招标的10年期增发债中标收益率为3.2098%。

--新债招标：国开行20年固息债利率3.80%，一年浮息债参考收益率2.4823%

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的一年及三年Shibor浮息增发债，中标参考收益率分别为2.4823%和2.9736%，两期债招标采用的利率基准均为2.99%；同时招标的20年期固息新债中标利率为3.80%。

--中国货币市场：128家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模62,803亿

中国沧州银行、杭州联合农商行等多家银行公布2016年同业存单发行额度，至此，已有128家银行公布发行计划，累计规模62,803亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅波动，贬值预期仍在但春节前大概率持稳

人民币兑美元即期周四早盘窄幅波动，中间价则略跌。交易员称，尽管客盘仍是净购汇，但人民币汇价连几日持稳，汇率波动亦恢复到去年811汇改前仅几十个点子的走势；而离岸人民币亦趋于平稳，两地价差维持在不足300点子。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌3.2%至逾13个月新低，受外围市场普跌拖累

中国股市沪综指周四收跌3.2%至逾13个月新低。分析师指出，今天大盘低开后震荡回升翻红，但午盘后快速回落，尾盘出现连续跳水。外围市场普跌对大盘形成明显拖累，市场成交清淡，盘中观望气氛较浓，料短线小幅反弹可能到位，后市将继续下探确认底部。

--中国政策：水泥企业按照电耗实行阶梯电价，各地可提高加价--发改委

为化解过剩产能，中国周四发布水泥企业用电阶梯电价政策，自2016年1月起，对淘汰类以外的通用硅酸盐水泥生产用电实行基于电耗的阶梯电价政策。各地可以结合实际情况在上述规定基础上进一步加大阶梯电价实施力度，提高加价标准。

--香港个股：港交所拟建“债券通”与“新股通”，方便投资者跨境投资

以市值计亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所（港交所） 0388.HK 行政总裁李小加周四称，未来三年公司将进一步在定息、货币产品、大宗商品领域构建新的价格发现平台，并将建立＂债券通＂，方便海外投资者参与中国国内银行间债市。

--中国个股：万里股份获搜房控股旗下资产借壳上市，作价161.8亿

中国万里股份周四发布重组预案称，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置入搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元。

--中国金融：平安和中信公布业绩快报，上市银行业绩继续分化

中国上市商业银行平安银行和中信银周四公布了业绩预报，2015年度净利润增速预计分别为5%-15%和1.15%，上市银行的业绩情况继续呈现大中小型银行分化的局面。

--中国能源：到2015年底，全社会存煤已经持续48个月超过3亿吨--中煤协