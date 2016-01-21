台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因数据不佳外资汇出美元买盘旺盛

路透台北1月21日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价走贬。交易员指出，受到昨天公布的12月外销订单金额下跌、外资持续汇出，加上寿险公司及进口商大买美元，台币走势疲弱。

他们称，早盘韩元等亚币走稳，市场避险情绪略降温，外资亦一度抛售美元；但在寿险公司及进口商等实际需求买盘带动下，外资跟着反手买入美元，使台币再度贬破33.700。

〞台币易贬难升，外销订单数据不好，外资和寿险公司都进来买美金，最近常常看到寿险公司的身影。〞一位大型银行交易员说。

另一大型商银交易员指出，因韩元早盘走升，市场估亚币将走稳，避险情绪略为降温，惟因美元实质需求相当旺盛，在〞情绪〞与〞实需〞两股力量拉锯下，实需略占上风，致台币续贬。

他们并称，由于美元长线看升，且近来国际油价跌跌不休，料在油价止跌前，亚币后市恐难摆脱趋贬走势，台币亦易贬难升。

台湾经济部周三公布，去年12月外销订单金额较上年同期跌12.3%，劣于市场预估的下跌8%，为连九个月衰退。此也是2013年2月以来的低位，当时为年减14.3%。

台币早盘实质交易区间落在33.670-33.715；上日在33.610-33.720。

本地时间10:13，韩元兑美元 报1,208.3，上日收在1,214.0；台股加权指数 小涨0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点转为溢价且幅度大幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.740/33.760，上日收在33.690。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.650-33.750

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