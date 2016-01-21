芝加哥期市：大豆自八日低点反弹，但充裕供应制约涨势

近月小麦期货 上涨0.21%，至每蒲式耳4.72-1/2美元；周三收低0.6%。

巴西Agroconsult分析师周二将该国2015/16年度大豆产量预测值由去年10月预计的1.006亿吨下调至9,920万吨，但仍有望超过上一年度的9,600万吨，而创下纪录高位。

美国农业部(USDA)周四早间称，民间出口商报告向墨西哥出口销售243,100吨玉米，2015/16销售年度年度付运。

--------------------------------0209 GMT----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 472.50 1.00 +0.21% -0.42% 476.25 50

CBOT玉米 369.50 0.75 +0.20% +0.48% 364.92 71

CBOT大豆 877.50 3.50 +0.40% -0.68% 872.04 46

CBOT稻米 $10.84 $0.00 +0.00% +1.64% $11.37 35

美国原油 $28.67 $0.32 +1.13% +0.74% $34.35 34

汇率

欧元/美元 $1.087 -$0.002 -0.17% -0.31%

美元/澳元 0.693 0.003 +0.41% +0.45%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/刘秀红；审校 徐文焰/于春红)