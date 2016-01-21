版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--1月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    1月22日(五)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         1月初值        --        52.6
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       1月初值       51.3       51.4
                   服务业PMI                                   　50.2       49.8
                   综合PMI                                        --        50.1
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       1月初值       53.0       53.2
                   服务业PMI                                     55.6       56.0
                   综合PMI                                        --        55.5
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     1月初值       53.0       53.2
                   服务业PMI                                     54.2       54.2
                   综合PMI                                       54.2       54.3
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             12月      103.5     135.57
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --   短差53.81
    0930 英国零售销售(较前月)                         12月      -0.3%      +1.7%
                     (较上年同期)                                4.3%      +5.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.3%      +1.7%
                               (较上年同期)                     +3.5%      +3.9%
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月      -0.4%      -0.1% 
                              (较上年同期)                      +1.7%      +1.4%
               央行核心CPI(较前月)                              -0.3%      -0.3%
                      (较上年同期)                              +2.1%      +2.0%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       11月      +0.2%      +0.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.4%       持平
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       1月初值       51.1       51.2
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       12月        520        476
             成屋销售(较前月)                                   +8.9%     -10.5%
    1500 美国领先指标(较前月)                         12月      -0.1%      +0.4%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    1月21日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                     11月       -2.7%         --
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            12月        正50       正50
    0745 法国企业景气指数                             1月       正102      正103
    1245 欧洲央行利率决定(再融资利率)                 1月       0.05%      0.05%
                         (存款利率)                           负0.30%    负0.30%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           1月16日当周      29.3       27.8 
                        四周均值(万人)                           28.5        --  
                  续请失业金人数(万人)           1月9日当周     220.8      224.8 
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数               1月       负3.5      负5.0     
    1500 欧元区消费者信心指数                         1月       负6.3      负5.7
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐