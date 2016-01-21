主要国家经济指标预测--1月22日****

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.6 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.3 51.4 服务业PMI 50.2 49.8 综合PMI -- 50.1 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2 服务业PMI 55.6 56.0 综合PMI -- 55.5 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2 服务业PMI 54.2 54.2 综合PMI 54.2 54.3 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 103.5 135.57 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差53.81 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.3% +1.7% (较上年同期) 4.3% +5.0% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +1.7% (较上年同期) +3.5% +3.9% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.1% (较上年同期) +1.7% +1.4% 央行核心CPI(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +2.1% +2.0% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.1 51.2 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 520 476 成屋销售(较前月) +8.9% -10.5% 1500 美国领先指标(较前月) 12月 -0.1% +0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月21日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -2.7% -- 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正50 正50 0745 法国企业景气指数 1月 正102 正103 1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 1月 0.05% 0.05% (存款利率) 负0.30% 负0.30% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月16日当周 29.3 27.8 四周均值(万人) 28.5 -- 续请失业金人数(万人) 1月9日当周 220.8 224.8 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 负3.5 负5.0 1500 欧元区消费者信心指数 1月 负6.3 负5.7 (完)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点