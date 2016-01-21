《全球主要央行动态》--1月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2016年1月14日-1月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能进一步削弱升息的理由。布拉德称，迄今为止他一直愿意将通胀预期下滑看做也许仅是一时问题。但现在他担心油价下挫或已改变通胀预期，这将会加大通胀率升向2%目标的难度，有可能迫使联储官员重新考虑原本设想的今年四次加息。

布拉德仍认为，就业创造持续强劲将“盖过”通胀疲弱及国内生产总值(GDP)增长放缓的影响，并表示升息四次的预期看来仍是“合适的”。

美联储会议记录显示，联储官员普遍对2010年的第二轮量化宽松刺激计划好处表示怀疑，并担心这些政策被视为故意让美元贬值来提振出口。央行的刺激计划引起国际上有关旨在获得贸易优势的“货币战争”的论断，美联储官员对此否认，但内部讨论显示他们对美元贬值对美国经济的好处也很敏感。讨论显示，对于如何因应经济深陷2007-2009年金融危机后续影响的危险中，央行官员们看法分歧。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，12月升息是“正确”的决定，而美联储升息决定必须取决于对明后两年的经济展望，可以根据需要上下调整升息路径。不过他称经济仍需要相对低利率的帮助，今年是升息三次、四次还是五次都要看经济前景。他并提到，市场动荡没有从根本上改变美国经济前景，仍预计经济温和成长，失业率下降。

**欧洲**

金融市场预计，欧洲央行本周降息的可能性很小，尽管油价仅略高于欧洲央行对2016年预估水平的一半，长期通胀预期也位于三个多月最低水平。

路透调查显示，受访的欧元货币市场交易员中，有略过半数认为欧洲央行未来六个月不大可能进一步下调存款利率，尽管通胀预期已大幅下降。受访的25名交易员中，有14人认为欧洲央行不会像12月那样再降息存款工具利率10个基点。其余11名交易员认为央行会这么做。

欧洲央行12月3日会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但该行在12月的会议中有必要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。

英国央行决策官员预计，近期油价大跌将略微压抑英国未来几个月的通胀率，但这波效应会否持续下去仍不得而知。该行同时指出，经济成长率看来将略低于先前所预估。然而，该行周四在宣布当月利率决议时指出，油价下跌可能会提振英国及其他国家的经济成长率。在英国央行1月的会议中，九名利率决策官员以8:1票数，连续第六个月决议维持利率在0.5%低位不变。

英国央行总裁卡尼称，他并未为英国升息设定时间表，并且在全球经济疲软的环境下，并没有将未来利率动向与特定指标相挂钩。鉴于中国2015年经济增速创25年最低并且英国薪资增长放缓，卡尼2016年的首场讲话强化了分析师中流行的观点，即至少在今年下半年之前，英国央行不太可能加息。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称，对于加息他会采取“耐心”的方式，如果英国经济放缓程度加剧，他甚至可能赞成降息。弗利葛还表示，英国经济增长和利率可能会长期保持低位。

**日本**

三位知晓日本央行想法的消息人士称，在下周政策评估时，日本央行可能将新财政年度的核心通胀率预估调降至1%下方。下调预估是对油价最新跌势的反映，若果真下调，将较日本央行目前对新财年1.4%的通胀率预估大幅下调，并进一步远离2%的目标。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行将竭尽全力实现2%通胀目标。黑田东彦仍维持乐观看法，称日本物价趋势稳步好转，不过补充道如果物价偏离或者威胁到目标，央行将会调整货币政策。

**大中华区**

中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

中国央行研究局首席经济学家马骏称，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具；6,000亿元人民币以上中期流动性有替代降准的作用,而过度降准不利稳汇率。根据马骏发给路透的文章称，市场不必要过多的解读央行用了哪些工具组合，而是更应该看短期利率的走势，尤其是7天回购利率的走势。此外，中期借贷便利(MFL)利率的降低也体现出央行进一步引导融资成本下行的努力。

为缓和短期资金面愈演愈烈的紧张势头，两位消息人士周二透露，中国央行已就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，其中首次新增一年期品种，利率为3.25%，与上周五操作的六个月期MLF利率相同。消息人士并透露，本次MLF询量还包括三个月期品种，利率为2.75%；而在去年6月MLF转为六个月期限后，三个月品种已有超过半年时间未操作。

中国央行宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率；此举不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告亦证实了路透周日的消息报导。市场人士认为，这一政策在短期会暂稳离岸汇市，但或将对离岸人民币市场带来负面影响，抑制离岸人民币资产持有热情。

香港金管局总裁陈德霖指出，尽管近来市场动荡，但香港没有计划改变现行港元挂钩美元的联系汇率制度。

**其他地区**

加拿大央行周三决定不进行降息，但承认做出这一决定并不轻松，央行在经济滑坡的同时对加元迅速贬值也感到担忧。

巴西央行周三维持指标利率不变，较此前暗示准备升息的立场有所软化，因该国经济目前处于数10年来最严重的衰退中，央行面临压力，需要避免损害经济。巴西央行货币政策委员会投票决定维持指标利率在14.25%不变，但决定并非一致通过。

(完)

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