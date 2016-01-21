中国汇市：人民币早盘窄幅波动，贬值预期仍在但春节前大概率持稳

* 人民币早盘窄幅波动，中间价略跌

* 资金流出压力仍大，客盘仍是净购汇

* 投资者紧盯央行意图

* 春节前人民币大概率持稳

路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘窄幅波动，中间价则略跌。交易员称，尽管客盘仍是净购汇，但人民币汇价连几日持稳，汇率波动亦恢复到去年811汇改前仅几十个点子的走势；而离岸人民币 亦趋于平稳，两地价差维持在不足300点子。

他们并指出，人民币贬值预期仍在，但春节前汇价看稳，能持续多久主要看央行的意图。近日央行连出政策拉高了做空人民币的成本，市场在观察央行下一步的应对。

“如果没有央行压着，市场购汇早就把（美元）汇率买飞了。”一外资行交易员称，“接下来怎么走还是看央行的，就像前两天伯南克说的，央行还是有能力的。”

美联储前主席伯南克本周稍早出席亚洲金融论坛时表示，人民币汇率未来的走向不是市场力量最终决定的，它取决于中国央行的想法和意志；中国央行有足够多的资源管控好人民币汇率。现在人民币更倾向于一篮子货币指数联动，但需要给市场更加明确的预期。

“最近市场的焦点已经在降准了。降准对市场负面冲击比较大，媒体都会报导，可能引起境外做空人民币的兴趣，现在并不是非做不可。”一股份行交易员称。

中国央行研究局首席经济学家马骏称，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具；6,000亿元人民币以上中期流动性有替代降准的作用，而过度降准不利稳汇率。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5794元，上日收报6.5796元，夜盘最终报价6.5785元。今日人民币兑美元中间价 报6.5585元，上日中间价为6.5578元。人民币兑美元即期成交额 为85.71亿美元，上日半日为83.76亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四摆脱一年低位，因原油价格反弹；欧元方面则等待欧洲央行的政策决定，以寻找短期线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.888元, 上日尾盘为6.8885元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6066/6.6075元, 上一交易日尾盘报6.6016元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5794；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。