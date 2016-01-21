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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 12:05 BJT

《全球汇市》美元兑日圆脱离一年低位，欧元等待欧洲央行政策决定

“与全球问题相关的避险意愿可能会在一段时间内对欧元形成支撑，”瑞信的外汇分析师写道。

“然而油价下跌提高了欧洲央行可能再次放松政策的风险，”他们补充道。

市场普遍预期欧洲央行将在周四政策会议上维持所有利率不变，但有可能强调经济增长与通胀风险在上升，提高今年稍晚进一步放宽政策的可能性。

美元指数 小涨0.1%至99.202，周三低见98.626。

原油价格温和反弹后，澳元 上涨0.2%，至0.6922美元。澳元本周早前因全球风险资产与大宗商品市况动荡而受挫。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0886 1.0889 -0.03 +0.24 1.0860

美元/日圆 117.19 116.91 +0.24 -2.59 120.30

欧元/日圆 127.55 127.33 +0.17 -2.24 130.47

美元/瑞郎 1.0046 1.0041 +0.05 +0.28 1.0018

英镑/美元 1.4176 1.4190 -0.10 -3.81 1.4738

美元/加元 1.4479 1.4501 -0.15 +4.62 1.3839

美元/离岸人民币 6.6060 6.6012 +0.07 +0.58 6.5680

澳元/美元 0.6916 0.6906 +0.14 -4.93 0.7275

新西兰元/美元 0.6437 0.6429 +0.12 -5.68 0.6825

澳元/日圆 81.070 80.760 +0.38 -7.48 87.620

新西兰元/日圆 75.440 75.150 +0.39 -7.98 81.980

英镑/日圆 166.18 165.90 +0.17 -6.23 177.22

澳元/新西兰元 1.0738 1.0739 -0.01 +0.69 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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