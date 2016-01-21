中国债市动态：流动性稍缓现券略走弱后回稳，仍需关注资金预期变化

路透上海1月21日 - 中国银行间市场资金面周四盘初一度又相当紧张，但随着央行公开市场逆回购进一步放量，流动性呈缓和势头，早盘现券也在略走弱后回稳，国债期货亦震荡走强。

交易员并指出，相较于本轮资金面的紧势，现券表现不弱，10年期利率债累计升幅仅有几个基点（bp），属于温和调整，表明当前配置需求仍有支撑；不过资金面的隐忧仍未远去，特别是央行迟迟不愿降准的态度，是否会产生累加效应，导致市场预期转变，还是需要重点关注。

“市场预期（资金面）是紧一时，现在看来是松下来了；其实我是相对比较悲观，债券估值太贵，而降准迟迟不来。”上海一券商交易员表示。

他并谈到，央行对使用降准比较谨慎主要还是忌惮对汇率的压力，这也是货币政策做出的艰难平衡，“央行有央行的考虑，我们要逐步适应。”

今日央行公开市场进行了4,000亿元人民币的逆回购操作，包括七天和28天期；包括未到期的SLO在内，本周公开市场将净投放4,650亿元，与单日逆回购操作规模一起创下近三年来新高。

而本周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，本周向市场净投放资金已近万亿元。

北京一银行交易员认为，现券的相对坚挺主要还是因为市场对今年的风险因素预期较为谨慎，而债券特别是利率债以及高评级信用债作为少有的避险工具，依旧是资金追逐的重点；不过降准一直不来，央行态度有些捉摸不定，近期这仍是市场最主要的不确定因素。

一级市场方面，进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债中标收益率为2.7356%和2.9701%，同时招标的10年期增发债中标收益率为3.2098%，；三期债对应投标倍数分别为3.69倍、2.60倍和3.49倍。

交易员表示，进出口行新债如果考虑返费因素，与二级市场水平相差不大，倍数也属尚可。

剩余期限近10年的国债活跃券150023 最新收益率报价为2.81%/2.79%，上日尾盘为2.81%/2.78%。