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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 08:00 BJT

台湾经济指标预测--1月22日至2月23日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：   
    * 1月18日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     1/22      0830     季调失业率      12月       --                    3.84%
     1/22      1600   工业生产指数      12月       --                   -4.94%
    * 1月25日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     1/25      1620       M2年增率      12月       --                   +6.39%
    *1/29      0830     经济成长率    第四季       --                   -0.63%
                          (概估值)                              (第三季统计值)
    * 2月1日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分     预估值                     前值
      2/5      1610       外汇存底     1月底         --           4,260.31亿美元
      2/5      0830   消费者物价指       1月         --                   +0.14%
                           数(CPI)                       
    * 2月15日当周    

     日期  当地时间       经济指标   公布月     预估值                     前值
                                         分             
     2/16      1600           出口      1月         --                   -13.9%
    * 2月22日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     2/23      1620         经常帐    第四季       --          顺差196.7亿美元
    *2/24      1600       外销订单       1月       --                   -12.3%
                          年变动率                     
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --  1700(预)       重贴现率    第一季       --                   1.625%
    
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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