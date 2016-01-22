台湾经济指标预测--1月22日至2月23日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/22 1600 工业生产指数 12月 -- -4.94% * 1月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/25 1620 M2年增率 12月 -- +6.39% *1/29 0830 经济成长率 第四季 -- -0.63% (概估值) (第三季统计值) * 2月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,260.31亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 -- +0.14% 数(CPI) * 2月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 2/16 1600 出口 1月 -- -13.9% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 *2/24 1600 外销订单 1月 -- -12.3% 年变动率 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。