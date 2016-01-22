台湾已公布经济指标--2016/1/22

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 -13.9% -16.9% 2/16 -- 商品进口(y/y) 12月 -15.6% -13.7% 2/16 -- 外销订单(y/y) 12月 -12.3% -6.3% 2/24 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +6.39% +6.58% 1/25 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.79% 1/22 -- 工业生产指数(y/y) 11月 -4.94% -6.33% r 1/22 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,260.31 4,246.11 2/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.14% +0.53% 2/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -0.63% +0.57% 1/29 -- (Q3统计值 (Q2统计值) (Q4概估值 ) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。