中国货币市场：央行助力资金面略改善，但长期品种仍紧关注后续操作

路透北京1月21日 - 中国银行间市场周四资金面在央行巨量逆回购以及国开行为主的大行融出帮助下略有好转，其中隔夜改善较为明显，但跨春节等较长期品种改善不大。交易员称，季节性因素叠加下周一离岸人民币缴准新规的实施，市场整体流动性紧张状况料仍会维持，需关注央行会否出台更多缓解措施。

交易员称，农历新年前资金需求增多，外汇占款持续流出，目前市场缺口仍然较大，央行小碎步式的放水远无法满足机构胃口，期待更多工具来释放流动性。

“逆回购倒是有用，前两天央行放水没起作用，但觉得今天渐渐的都有点钱了，刚才感觉这波钱已经到省联社了，不过机构出的钱还是很贵，那些省联社出的钱早上基本5%出七天，3.5%出隔夜。”华南一基金交易员说。

她并称，隔夜有点改善，跨春节的资金供给还是很少；外汇占款大量流出，但央行仍是“少食多餐”式的投放，进而导致市场下调降准预期，反而有钱也不愿意出。

此外，明日将有广汽转债和顺昌转债两支转债申购，市场预计冻结资金量或超过4,000亿元。

据国信证券统计，从当前到春节前夕，资金流出或达到3万亿元，其中可以划分为两种属性的资金缺口：长期属性的资金缺口（缴税+外汇）为大致1万亿元附近；短期波动性资金缺口（提现因素+缴准）大致为2万亿元附近。

“说是差不多10点左右的时候国开行有放钱，像隔夜资金稍微松了一点了，但七天以上的还是比较紧张...只能说缓解吧，缓解短期资金面，中长期的资金还是挺紧的，这几天央行总的投放其实远远不够。”上海一券商交易员称。

他同时认为，现在资金变松的直接原因可能并非逆回购，国开行的因素更大一点；肯定是降准更有利于资金面，但感觉央行不是这个态度，关注央行后续操作。

中国央行研究局首席经济学家马骏称，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具；6,000亿元人民币以上中期流动性有替代降准的作用,而过度降准不利稳汇率。

今日央行公开市场进行了4,000亿元人民币的逆回购操作，包括七天和28天期；包括未到期的SLO在内，本周公开市场将净投放4,650亿元，与单日逆回购操作规模一起创下近三年来新高。

而本周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，本周向市场净投放资金已近万亿元。

中国12月金融机构外汇占款减少6,290亿元人民币，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。

中国央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0705 2.1304 -5.99

七天 2.3953 2.3872 +0.81

14天 3.2330 3.2987 -6.57

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.7000 1.2350 +446.50

七天 3.2500 2.4000 +85.00

14天 3.1200 2.4650 +65.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0200 -2.00

七天 2.5000 2.4500 +5.00

14天 3.8000 3.2000 +60.00

Shibor

其中:隔夜 2.0140 1.9830 +3.10

七天 2.4050 2.3410 +6.40

三个月 2.9860 2.9705 +1.55