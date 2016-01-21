《国际主要央行公开市场操作一览》--1月21日

路透上海1月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED并表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。

欧洲央行12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

日本央行12月维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/20 隔夜逆回购 -1,066.27 0.25%

1/19 隔夜逆回购 -902.21 0.25%

1/15 四天逆回购 -905.34 0.25%

1/14 隔夜逆回购 -784.22 0.25%

--美联储会议记录显示，联储官员普遍对2010年的第二轮量化宽松刺激计划好处表示怀疑，并担心这些政策被视为故意让美元贬值来提振出口。央行的刺激计划引起国际上有关旨在获得贸易优势的“货币战争”的论断，美联储官员对此否认，但内部讨论显示他们对美元贬值对美国经济的好处也很敏感。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能进一步削弱升息的理由。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/20 七天期反向交易 1.02亿美元 0.86%(固定利率)

1/19 七天期反向交易 651.971 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行12月3日会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但该行在12月的会议中有必要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 256,180

上周三 251,650

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当期变化 +4,530

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行将竭尽全力实现2%通胀目标。黑田东彦仍维持乐观看法，称日本物价趋势稳步好转，不过补充道如果物价偏离或者威胁到目标，央行将会调整货币政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三称，共发行4,492.5亿台币定存单。与当日到期金额4,535.5亿台币相较，存单发行余额减43亿台币。

--台湾央行周二称，共发行494亿台币定存单。与当日到期金额494亿台币相较，存单发行余额未增减。

--台湾央行周一称，共发行563亿台币定存单。与当日到期金额554.5亿台币相较，存单发行余额增8.5亿。 (完)