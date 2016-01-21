国际油市：油价回吐涨幅再次下跌，因供应过剩让市场承压

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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油价回吐稍早涨幅，0610GMT，近月西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 报每桶28.23美元，较前一交易日收盘跌0.12美元。
国际油价指标布兰特原油期货 跌0.09美元至每桶27.79美元，前一交易日亦触及2003年以来最低水准。
除全球供应过剩担忧外，有关中国经济可能进一步放缓并损及该国石油需求的担忧也在日渐加重。
“石油及其他大宗商品价格的下跌反映出需求的减弱，”汇丰周四称。
澳新银行(ANZ)称，在今日稍晚美国能源资料协会(EIA)库存数据公布后，油价可能承受更多压力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/戴素萍)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。