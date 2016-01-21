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货币新闻 | 2016年 1月 21日 星期四 14:24 BJT

国际油市：油价回吐涨幅再次下跌，因供应过剩让市场承压

油价回吐稍早涨幅，0610GMT，近月西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 报每桶28.23美元，较前一交易日收盘跌0.12美元。

国际油价指标布兰特原油期货 跌0.09美元至每桶27.79美元，前一交易日亦触及2003年以来最低水准。

除全球供应过剩担忧外，有关中国经济可能进一步放缓并损及该国石油需求的担忧也在日渐加重。

“石油及其他大宗商品价格的下跌反映出需求的减弱，”汇丰周四称。

澳新银行(ANZ)称，在今日稍晚美国能源资料协会(EIA)库存数据公布后，油价可能承受更多压力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/戴素萍)

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