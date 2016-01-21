意大利金融：政府十分关注国内银行板块挫跌状况--报导

路透米兰1月21日 - 意大利财经日报《Il Sole 24 Ore》引述总理伦齐(Matteo Renzi)报导称，意大利政府十分关注国内银行板块的挫跌状况，但指出本国银行业系统仍较为稳固。

意大利银行类股今年以来已下跌24%，因为随着金融市场上关于全球经济担忧情绪的加重，投资者将关注焦点转向坏账方面。

“我们非常关注银行板块的紧张局面，并对此保持警惕，不过这可能也会是一次机遇，”伦齐称。