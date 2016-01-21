意大利金融：政府十分关注国内银行板块挫跌状况--报导

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透米兰1月21日 - 意大利财经日报《Il Sole 24 Ore》引述总理伦齐(Matteo Renzi)报导称，意大利政府十分关注国内银行板块的挫跌状况，但指出本国银行业系统仍较为稳固。
意大利银行类股今年以来已下跌24%，因为随着金融市场上关于全球经济担忧情绪的加重，投资者将关注焦点转向坏账方面。
“我们非常关注银行板块的紧张局面，并对此保持警惕，不过这可能也会是一次机遇，”伦齐称。
“(银行业)系统并不像一些投资者担心的那样，实际要稳固的多...当前事件将减缓(相关)并购、结盟和买盘步伐。”(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。