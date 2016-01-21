台湾债市：10年公债殖利率微幅收升，消化部分获利了结卖需

* 10年公债殖利率微幅收升
* 消化获利了结卖需转向0.96%整理
* 明日104/12期殖利率暂看0.95-0.99%
路透台北1月21日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周四微幅收升。交易员指出，上日10年券殖利率收在历史新低并跌破0.95%关口，今日多方交投转趋谨慎，历史低档附近获利了结卖压增温，带动该券殖利率区间偏升暂在0.96%上方整理。
他们表示，今日台债交投转趋淡静且多为短线抛补交易，由于农历年假脚步逼近，预料农历年长假效应将逐渐发酵，将使成交动能慢慢萎缩，终端买盘也将稍事休息，短线台债回归横向盘整格局。
〞昨天收在历史新低，大家先冷静一下、沉淀心情。〞一位大型官股银行交易员说。
他们并称，美国指标10年公债周三殖利率尾盘跌幅收敛、出现下引线，且银行业连续两日卖超104/12，致台债盘初交投追价较趋谨慎，且台股仍处横向整理暂难提供台债指引，短线料104/12殖利率暂且稍作整理。
美国公债价格周三上涨，30年期美债收益率触及五个月最低，全球股市和油市进一步下跌激发了新一轮对低风险公债的买兴。指标10年期公债 价格涨13/32，收益率报1.991%，较周二尾盘下跌4.5个基点。
台湾股市周四收跌0.46%至7,664.01点，创近五个月低位。因亚洲股市盘中由红翻黑，使得台股开高走低，终场以日低作收。
交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.60%；10年券104/12期殖利率则介于0.95-0.99%间。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 104/13 -0.30 0.5825% 0.5800-0.5855% 3.0
10 104/12 +1.49 0.9639% 0.9500-0.9640% 185.5
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30 104/11 没有成交
20 104/14 没有成交
10 104/12 0.9639%
5 104/13 0.5825%
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交
(完)
(记者 詹静宜；; 审校 张喜良)