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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 16:46 BJT

重发-《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月21日

(重发以更新前两段文字内容)
    路透上海1月21日 - 外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响本周集中发酵，中国央行
除在公开市场放巨量进行逆回购外，截至目前，本周已两次SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存
招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。
    
    业内人士认为，在汇率问题未解决情况下，央行上述举措料意在最大限度地延迟降准时点。考虑春节前例
来是资金备付高峰期，若流动性紧张蔓延至股市引发金融风险担忧，仍不排除降准现身；惟央行连环动作后，
这种可能性进一步下降。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +6,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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