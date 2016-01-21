重发-《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月21日

(重发以更新前两段文字内容) 路透上海1月21日 - 外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响本周集中发酵，中国央行 除在公开市场放巨量进行逆回购外，截至目前，本周已两次SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存 招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。 业内人士认为，在汇率问题未解决情况下，央行上述举措料意在最大限度地延迟降准时点。考虑春节前例 来是资金备付高峰期，若流动性紧张蔓延至股市引发金融风险担忧，仍不排除降准现身；惟央行连环动作后， 这种可能性进一步下降。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +6,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)