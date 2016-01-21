《独家新闻》私募股权支持的美国一家油企买下德州18,000英亩土地

路透休斯顿1月21日 - 美国一家受私募股权基金支持的石油企业Luxe Energy LLC已买下西德克萨斯州一片18,000英亩的乡村土地，成为原油价格暴跌背景下投资者抄底土地市场的最新一笔交易。

私募股权基金、创投及其他淘金者均押注，全球石油需求终将超过供应规模，使美国原油价格 自12年低位反弹，催熟这片土地的开发时机。

Luxe Energy LLC计划在周四宣布，已从私人控制的Endeavor Energy Resources LP和Finley Resources Inc手中买入特拉华盆地这片土地。该公司去年由前挪威国家石油公司(Statoil) 高管成立，从NGP Energy Capital Management处获得5亿美元股本融资。

具体财务条款未对外披露，但根据周一在同一区域的另外一项土地收购交易，其估值可能要以数亿美元计。

该土地现有大约1,000桶油/日的产能。Luxe拒绝提供对该土地石油总储量的预估数据。

“从岩石质量分析，这片土地肯定值不少钱，”Luxe执行长Lance Langford告诉路透，“低油价给了我们抄底优质资源的机会。”(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)