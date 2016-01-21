《独家新闻》私募股权支持的美国一家油企买下德州18,000英亩土地

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透休斯顿1月21日 - 美国一家受私募股权基金支持的石油企业Luxe Energy LLC已买下西德克萨斯州一片18,000英亩的乡村土地，成为原油价格暴跌背景下投资者抄底土地市场的最新一笔交易。
私募股权基金、创投及其他淘金者均押注，全球石油需求终将超过供应规模，使美国原油价格 自12年低位反弹，催熟这片土地的开发时机。
Luxe Energy LLC计划在周四宣布，已从私人控制的Endeavor Energy Resources LP和Finley Resources Inc手中买入特拉华盆地这片土地。该公司去年由前挪威国家石油公司(Statoil) 高管成立，从NGP Energy Capital Management处获得5亿美元股本融资。
具体财务条款未对外披露，但根据周一在同一区域的另外一项土地收购交易，其估值可能要以数亿美元计。
该土地现有大约1,000桶油/日的产能。Luxe拒绝提供对该土地石油总储量的预估数据。
“从岩石质量分析，这片土地肯定值不少钱，”Luxe执行长Lance Langford告诉路透，“低油价给了我们抄底优质资源的机会。”(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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