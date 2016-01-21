南非评等：若南非继续做出错误政策决定，或调降该国评级--标普

路透约翰内斯堡1月21日 - 标准普尔在撒哈拉以南非洲地区的主管Konrad Reuss周四表示，如果南非继续做出错误政策决定，并且如果该国经济增长继续令人失望，那么可能会下调南非信贷评级。

“显然，圣诞节前发生的一系列事件明确反映出政策错误是怎样被做出的，而这些错误又将怎样快速造成巨大影响，比如对南非兰特汇率。”Konrad Reuss表示，他指的是南非12月的内阁改组。

当时，南非总统祖马一周内两次替换财政部长，震惊了投资者并引发金融动荡。（完）