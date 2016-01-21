南非评等：若南非继续做出错误政策决定，或调降该国评级--标普

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透约翰内斯堡1月21日 - 标准普尔在撒哈拉以南非洲地区的主管Konrad Reuss周四表示，如果南非继续做出错误政策决定，并且如果该国经济增长继续令人失望，那么可能会下调南非信贷评级。
“显然，圣诞节前发生的一系列事件明确反映出政策错误是怎样被做出的，而这些错误又将怎样快速造成巨大影响，比如对南非兰特汇率。”Konrad Reuss表示，他指的是南非12月的内阁改组。
当时，南非总统祖马一周内两次替换财政部长，震惊了投资者并引发金融动荡。（完）
(编译 高琦 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。