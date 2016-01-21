全球贵金属：1月20日SPDR黄金持仓增0.36%，iShares白银持仓持平

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透1月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.36%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 21,229,449.2 1月20日 21,152,929.6 1月19日 76,519.6 0.36%
iShares 313,606,444.7 1月20日 313,606,444.7 1月19日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 于春红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。