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市场报道 | 2016年 1月 21日 星期四 16:38 BJT

全球贵金属：1月20日SPDR黄金持仓增0.36%，iShares白银持仓持平

路透1月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.36%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,229,449.2 1月20日 21,152,929.6 1月19日 76,519.6 0.36%

iShares 313,606,444.7 1月20日 313,606,444.7 1月19日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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