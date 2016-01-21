欧元债市：意大利和葡萄牙公债承压，聚焦欧洲央行评论银行业疑虑

葡萄牙Novo Banco优先债的民间债权人强力批评政府以及欧洲央行，此前葡萄牙央行将近20亿欧元的Novo Banco优先债转给“坏帐银行”Banco Espirito Santo，这令民间债权人的投资几乎泡汤。

意大利现在面临约2,000亿欧元不良贷款恐怕无力偿还的疑虑，这股忧心已令银行股 今年挫低24%。

西班牙公债表现较葡萄牙和意大利好，因西班牙已成立一家坏帐银行，其银行业已获得欧元区纾困，而且经济复苏得比较快。

德国10年期公债收益率 上涨1个基点至0.43%，仅略高于周三所及的八个月低点。(完)

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