台湾货币市场：1月22日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透台北1月22日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期5,693.00亿台币。 --公债付息14.1225亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行20年期公债105/2期，金额300亿台币。 --玉山银行发行4.8亿美元金融债。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)7,653.3亿台币： 01/25 2,736.00亿台币 01/26 5,615.50亿台币 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 7,797.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --公债还本付息36.36044亿台币： 01/23 104甲2期1息 6.36044亿台币 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。